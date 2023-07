Charge - 10 de julho de 2023

Seri

Do Diário do Grande ABC



10/07/2023



A região possui cerca de 4.000 pizzarias. O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) estima que 12% dos 33 mil estabelecimentos filiados são do ramo. Dez anos atrás, a mesma entidade listava pouco mais de 400. O que indica crescimento de 850%. No Brasil, de acordo com a Apubra (Associação das Pizzarias Unidas do Brasil), em uma década o número de inaugurações teve um salto de 499%.