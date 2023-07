Regionalizar é o caminho

Do Diário do Grande ABC



10/07/2023



O governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) é, além de gestor comprovadamente técnico, um homem cordial. Mas nem por isso deixou de dar seu recado ao prefeito anfitrião Orlando Morando (PSDB) durante visita à cidade no sábado, quando anunciou repasse de R$ 150 milhões para ajudar a salvar do colapso o sistema municipal de saúde, que acumula rombo de R$ 200 milhões. O chefe do Executivo estadual deixou claro que o diálogo do Palácio dos Bandeirantes com as cidades será feito regionalmente, por meio de blocos que tenham necessidades comuns. Ele não citou, mas certamente tinha o Consórcio Intermunicipal em mente, justamente a instituição desprezada por Morando.

Ao anunciar a transferência dos recursos de todos os paulistas para socorrer São Bernardo, Tarcísio foi enfático nas palavras. “Além do dinheiro, é necessário focar em gestão”, disse o governador ao lado de um prefeito que, a despeito de possuir orçamento de R$ 1,2 bilhão para a saúde, fechou unidades, demitiu pessoas e precarizou serviços por falta de verbas. Na sequência, foi ainda mais objetivo. “Queremos que São Paulo seja vanguarda na regionalização da saúde, porque vai trazer mais eficiência.” Inteligente como é, Morando certamente compreendeu que o visitante lhe orientava a reavaliar o comportamento personalista que o tem afastado dos colegas prefeitos e isolado-o politicamente.

As declarações de Tarcísio de Freitas são oportunas. Elas chegam no momento em que o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC discute a regionalização da saúde – especialmente com a defesa de uma Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde) exclusiva para as sete cidades, a exemplo do que já ocorre na Baixada Santista. Região e Estado parecem estar em perfeita sintonia. Pelo menos a maior parte de seus representantes. Para que as negociações avancem, e a população pare de sofrer com o desalinhamento de seus líderes políticos, seria ideal que tanto São Bernardo quanto São Caetano voltassem imediatamente ao colegiado. Este foi o recado do governador. Este é caminho.