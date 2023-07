Taxas de juros se ajustam em leve alta com dólar após queda na sessão anterior

10/07/2023 | 09:40



Os juros futuros começaram a sessão desta segunda-feira, 10, perto da estabilidade e logo ganharam um pouco de força conforme o dólar à vista passou a subir ante o real, mas com pouca liquidez, em dia de agenda fraca. O movimento se dá após as taxas terem caído na sessão anterior. No radar hoje ficam quatro dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Às 9h28 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava na máxima de 12,81%, de 12,77% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 10,73%, de 10,68%, e o para janeiro de 2027 subia para máxima de 10,16%, de 10,10% no ajuste de sexta-feira. Já o DI para janeiro de 2029 batia máxima de 10,51%, de 10,44%.