Força-tarefa diminui fila em Santo André ao realizar 2.000 exames

Da Redação



10/07/2023 | 09:30



A Prefeitura de Santo André realizou no fim de semana mais um mutirão do programa Saúde Fila Zero, que tem a finalidade de acabar com a espera por consultas nas especialidades de dermatologia, gastroenterologia, oftalmologia e exames de ultrassonografia, represadas durante o período da pandemia de Covid-19.

Foi realizado um mutirão de múltiplos procedimentos no Hospital Municipal, Hospital da Mulher e Casa de Esperança no sábado e no domingo. Acompanhado do secretário de Saúde, Gilvan Júnior, o prefeito em exercício de Santo André, Luiz Zacarias (PL), visitou as unidades para acompanhar a prestação dos serviços.

Entre ontem e anteontem, foram realizados mais de 2.000 atendimentos entre ultrassons, ressonâncias magnéticas, mamografias, densitometrias, além de exames laboratoriais.

Para Luiz Zacarias, zerar as filas de espera vai desafogar o atendimento da rede no dia a dia. “Sem demanda reprimida, conseguimos atender nossa gente com muito mais agilidade”, avaliou o prefeito em exercício – que ocupa o posto durante as férias do titular Paulo Serra (PSDB).

Segundo o secretário de saúde Gilvan Júnior, a gestão tem trabalhado muito para zerar as filas na saúde. “Já foram mais de 100 mil consultas especializadas e agora também estamos focando em zerar os exames. Com essa união de forças, com a Casa da Esperança, esperamos muito em breve colocar a fila de exames em dia”, comentou. “Esse é um compromisso que assumimos com a população, de garantir atendimento ágil e de qualidade por meio do Programa Qualisaúde”, complementou.

As forças-tarefa da Secretaria de Saúde de Santo André terão prosseguimento ao longo do mês de julho e início de agosto. Serão ofertados mais 5.600 exames de ultrassom, além de consultas adicionais de outras especialidades médicas que porventura apresentem filas represadas.

Todas as consultas são previamente agendadas, ou seja, os atendimentos são realizados com dia e hora marcados. Os mutirões começaram em janeiro, mas foram intensificados a partir de maio, com a oferta de 28.531 procedimentos em diversas especialidades nos últimos dois meses.

Após a realização das forças-tarefa, o tempo de espera por consultas na rede especializada será de no máximo 40 dias.

Para finalizar a ação, estimam-se 7.000 consultas de oftalmologia até o fim deste mês no ambulatório da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC). Em relação à parceria, Gilvan Junior afirma que a gestão municipal pretende promover mutirões de cirurgias de cataratas no segundo semestre.

“Essa união está se fortalecendo cada vez mais junto com o reitor e doutor David Uip tanto na área de pesquisa, para tratar prevenção, quanto na área de atendimentos. Devemos ampliar os atendimentos em oftalmologia em breve, Estamos formatando o modelo para que as cirurgias possam começar, provavelmente no mês de agosto”, estimou o secretário.

REFORMA NO CHM

As reformas no CHM (Centro Hospitalar Municipal) já foram 80% concluídas e devem ser entregues até agosto, estima o governo. A estrutura do espaço contará com 30 leitos de UTI divididos em três salas e com ar-condicionado.

A fachada do hospital, que nunca havia sido reformada desde a construção do equipamento, há 110 anos, será revitalizada e a unidade ganhará lanchonete anexa à portaria principal.