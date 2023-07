Daniel Toko analisa climão causado por Natália Deodato durante festa em A Grande Conquista

10/07/2023 | 09:11



O prato principal é: torta de climão! A madrugada desta segunda-feira, dia 10, continuou rendendo assuntos de tudo que rolou durante a festa no último sábado, dia 8, em A Grande Conquista. Acontece que durante o evento, Natália Deodato acabou ficando bastante embriagada e decidiu que era o momento certo para jogar seu charme para Alexandre Suita, porém, a ex-BBB entrou no reality namorando Breno Tótoli. Vixe!

Além de ser compromissada, a empresária parece não ter notado que Alexandre não estava muito confortável com suas investidas. Tudo começou quando ela insistiu para que o influenciador digital lhe entregasse mais bebida, apesar de ele ter explicado diversas vezes que não estava com nada. A partir desse momento, Natália começou a segurar os braços de Suita e pedir para que ele a olhasse nos olhos. Ele tentou explicar que não estava bebendo nada alcoólico e se demonstrou bastante incomodado com a aproximação da influenciadora.

E parece que os outros conquisteiros notaram a situação depois que tudo acabou e não gostaram muito de tudo que rolou. Na madrugada desta segunda-feira, dia 10, Daniel Toko e Thiago Servo estavam relembrando os fatos e o jornalista disparou que os amigos de Natália deveriam conversar com ela:

- Eu acho que ela tem o direito de saber o que rolou. Todo mundo ficou brincando, zoando. Ela errou firme no Suita. Ela colou na ideia e ele tirando, tipo assim. Mas assim, isso não me compete. Se fosse minha amiga, tipo a Gy, fez isso e não lembra no dia seguinte, a Gy tem um namorado lá fora e faz isso com você, eu ia falar: Gy, ontem aconteceu isso, isso, isso. Porque depois você vai para uma live sem saber de nada...

Apesar de se preocupar com as atitudes de Nat e querer dar um toque na colega de reality, o jornalista não se sente confortável, pois os dois chegaram a discutir durante uma dinâmica. Eita, será que essa conversa vai acabar rolando?

Em outro momento, no quarto, Natália estava conversando com Sandra Melquíades sobre os julgamentos que recebe dentro e fora da mansão, apesar de tudo que teve que enfrentar ao longo da vida.

- Julgar o outro é muito fácil, é muito bom. Mas, se conseguir passar 1% do que eu consegui passar, e ser a pessoa que eu sou, eu aplaudo.

Ao longo da conversa, a empresária confessou que acredita que, após tudo que precisou enfrentar ao longo da vida, ela poderia ser uma pessoa pior do que é atualmente, mas conseguiu ser forte para superar os desafios para ser uma boa pessoa.

As duas amigas confessaram que se entendem desde os primeiros dias de confinamento, porque elas entendem as dores que as duas passaram. Assim, elas se sentiram um pouco mais próximas e fica mais fácil de se entenderem sem precisar conversar tanto.