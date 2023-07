Xuxa Meneghel fala sobre assédio no início da carreira: Falavam garota de programa

10/07/2023 | 09:10



A história da vida e da carreira de Xuxa Meneghel será contada em detalhes no Xuxa, o documentário, que chega ao Globoplay na próxima quinta-feira, dia 13. Com isso, a apresentadora concedeu uma entrevista para o podcast Isso é Fantástico para falar um pouco sobre dois temas delicados que serão retratados no filme.

Um deles é o assédio sofrido pela apresentadora no início da carreira. Em conversa com Renata Capucci, ela conta:

- Na época eles falavam realmente garota de programa, né? Então, eles vinham a ponto de me dar a mão com um bolo de dinheiro, assim, dizendo, sabe?

Já em outro momento tenso, Xuxa conversa com sua ex-empresária, Marlene Mattos, com quem rompeu amizade e não encontrava há cerca de 19 anos.

- Pra quem pensa que esse seu papo, esse seu reencontro com a Marlene foi apenas uma lavagem de roupa suja, foi muito mais profundo do que isso, né?, disse Renata.

Então Xuxa responde:

- Foi, Rê. Foi porque mexeu numa caixinha que não é que eu não queria mexer, eu tive que passar por isso. Foi profundo. Mexeu em uma caixinha que eu queria deixar como eu tive que passar por isso. Sabe quando as pessoas falam que a gente tem que passar para poder aprender? (...) Sabe aquela coisa que você tem que passar por aquilo para poder valorizar o que tem e entender como você chegou a esse lugar e por que você precisou passar por isso?

Já durante a conversa, Marlene disparou:

- Eu acertei muito mais do que errei, sabe? O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística, sabe? Você diz... você era uma marionete na minha mão e eu usava você pra fazer outras pessoas de marionete. E é assim. Eu não sei ser condescendente com gente burra, sabe? Eu sou exigente? Sou. Chego a ser cruel? Sou, sou. Mas olha: eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas.

Ainda sobre a conversa, Xuxa finalizou:

- Isso, pra mim me chocou, ela dizer: eu faria tudo de novo. Isso pra mim é uma frase que acho que marcou o documentário demais, sabe?