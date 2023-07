Jeffrey Carlson, primeiro a interpretar um personagem trans na TV norte-americana, morre aos 48 anos de idade

10/07/2023 | 08:10



2023 está sendo marcado por grandes perdas no mundo dos famosos. Jeffrey Carlson, primeiro ator a viver um personagem transgênero na televisão aberta dos Estados Unidos, morreu aos 48 anos de idade.

O ator deu vida à Zoe no sucesso All My Children. A notícia foi confirmada pelo crítico teatral Adam Feldman através das redes sociais. Em um Tweet emocionado, ele escreveu:

Descanse em paz, Jeffrey Carlson, 48 anos, astro de nervos à flor da pele da Broadway (Billy em The Goat, Marilyn in Taboo) e TV (a inovadora personagem trans Zoe em All My Children). Um ator poderoso e uma perda dolorosa. Eu o vi pela primeira vez em uma peça de Lee Blessing, chamada Thief River, quando ele ainda estava na Juilliard [prestigiada escola de arte dramática e artes dos EUA] e ficou claro que ele era algo especial.

A causa da morte não foi revelada.