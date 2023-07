Thaila Ayala revela como foram os dias com a filha na UTI: Os dez dias mais longos da história da humanidade

10/07/2023 | 08:10



Thaila Ayala e Renato Góes passaram por um momento delicado com a filha caçula, Tereza, de cerca de dois meses de vida. A pequena foi diagnosticada com uma cardiopatia, uma doença no coração, enquanto ainda estava no útero, e por isso precisou passar por um procedimento cirúrgico.

Em suas redes sociais, Ayala compartilhou uma série de registros do período em que ficou internada com Tereza na UTI e ainda escreveu um texto para relatar como foram os dias ao lado da pequena nesse momento delicado.

Os dez dias mais longos da história da humanidade! As horas mais infinitas! Só quem passou sabe. Esses dias ouvi a seguinte frase Não tem como uma mãe passar pela UTI e não se dobrar a Deus. E é exatamente isso! Meu IMENSOOOO agradecimento a todos do Hospital Einstein por todo profissionalismo impecável e carinho enorme da hospitalidade c nossa família, cada enfermeira e técnica que esteve com a gente nesses dias nos dando TOTAL apoio, nunca vou esquecer do carinho de vocês, teve noite que minha filha só queria dormir no colo e elas revezavam c a gente, outra noite que só parava de chorar com carinho na cabeça e lá estavam elas nos ajudando para que a gente dormisse um pouco, inacreditável! As Fisioterapeutas, médicas plantonistas, TODAS INCRÍVEIS! E claro o time que salvou a vida da minha filha Dr. Gustavo e Dr. Carlos e toda sua equipe genial! Eterna gratidão!