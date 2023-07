Sergio Rico se recupera bem de acidente de cavalo e agradece: 'Me sinto muito sortudo'

09/07/2023 | 20:28



Quatro dias após deixar o Centro de Terapia Utensiva (CTI) do Hospital Virgen del Rócio, em Sevilla, onde se recupera de uma acidente de cavalo, o goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, enviou uma mensagem de agradecimento pelo apoio recebido de torcedores, familiares e fãs, e celebrou a melhora dizendo-se "sortudo".

O goleiro caiu de cavalo nas férias e chegou a ficar em coma no hospital da Espanha. A situação era bastante delicada e ele correu risco de vida. Nos últimos dias, porém, a recuperação deu esperanças de que recebe alta em breve.

"Queria agradecer a cada uma das pessoas que me mostraram e enviaram seu amor nesses dias difíceis. Continuo trabalhando na minha recuperação, que está melhorando a cada dia", postou a conta do Instagram do goleiro neste domingo. "Me sinto muito sortudo e, mais uma vez, obrigado a todos."

Ainda não há prognóstico para a saída do hospital do goleiro. Mas a família do jogador não esconde a alegria com sua melhora e o fato de já estar reconhecendo a todos, um risco que ele corria.

"Sergio se deu muito impulso e força, ele é um campeão", afirmou sua mulher, Alba Silva, que vem atualizando seu quadro clínico diariamente. "Está evoluindo aos trancos e barrancos e a equipe médica está super feliz com isso."