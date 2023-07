Árbitro relata na súmula reclamações de integrante do Palmeiras após jogo com Flamengo

09/07/2023 | 19:59



Apesar de, mais uma vez, optar pelo silêncio e não falar com a imprensa, o Palmeiras seguiu se posicionando contra a arbitragem. De acordo com a súmula do empate com o Flamengo, membros da delegação do time paulista teriam discutido com membros da comissão de arbitragem. Ao menos é o que foi relatado pelo árbitro Ramon Abatti Abel.

De acordo com o relato na súmula da partida pelo Campeonato Brasileiro, Carlo Farto, que é diretor estatutário do clube paulista, não aliviou para a equipe de arbitragem no túnel que fica na saída do gramado do Allianz Parque. Por estar na súmula, as reclamações podem ser levadas para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), se o tribunal achar necessário.

"Vocês não esperam nem o delay, apita sempre antes, pelo amor de Deus, vocês não cumprem nem a regra, isso não existe, você e louco de não dar vermelho", teria dito o integrante do clube paulista para a equipe de arbitragem.

Na partida entre as equipes, alguns lances de decisões da arbitragem causaram reclamações das duas equipes. O Palmeiras se sentiu prejudicado pela não expulsão de Fabrício Bruno após choque com Richard Ríos em uma cobrança de escanteio. Já o Flamengo reclama de uma não marcação de pênalti em um tranco de Ríos em Everton Ribeiro.

Vale lembrar que um dos motivos que fez a equipe paulista adotar a lei do silêncio foram as reclamações sobre a arbitragem. Após a entrevista coletiva de João Martins, integrante da comissão técnica do Palmeiras, falando que existia um sistema que queria prejudicar o clube após o empate contra o Athletico-PR, a equipe optou por não se comunicar com a imprensa.