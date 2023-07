Bia Haddad será 1ª brasileira a jogar na quadra central de Wimbledon desde 2014

09/07/2023 | 19:00



A brasileira Beatriz Haddad Maia estreará na quadra central de Wimbledon, a 'Catedral do Tênis', nesta segunda-feira. A programação foi confirmada neste domingo e a previsão é que o confronto entre a paulistana e a atual campeã, a casaque Elena Rybakina, pelas oitavas de final, abra a segunda semana do torneio na grama. O início do confronto está marcado para às 9h30 (horário de Brasília).

Esta será a primeira partida de uma brasileira no palco mais importante do tênis desde Teliana Pereira, que enfrentou Simona Halep em 2014 (vitória da romena por 2 sets a 0 - duplo 6/2).

A ida às oitavas de final já é marcante para Bia Haddad, primeira brasileira a alcançar esta etapa do torneio desde Maria Esther Bueno (única até então), em 1976. Maria Esther foi campeã na grama de Wimbledon em 1959, 1960 e 1964. Beatriz também é a primeira brasileira a chegar a duas oitavas de final de dois Grand Slams no mesmo ano desde 1968, quando Maria Esther foi às quartas em Roland Garros e Wimbledon e também alcançou a semifinal do Aberto dos Estados Unidos. No começo de junho, Bia foi semifinalista de Roland Garros.

A vitória de Bia Haddad na terceira rodada de Wimbledon foi contra a romena Sorana Cirstea no sábado (8), por 2 sets a 1 (parciais de duplo 6/2). Esta foi a primeira vez no torneio em que Bia venceu o primeiro set e não precisou buscar a virada. Com isso, a brasileira de 27 anos chega mais descansada após 1h30 de partida, principalmente após seu recente histórico de lesões. Pouco mais tarde no sábado, Bia também se classificou nas duplas jogando ao lado da belarrusa Victoria Azarenka, em 1h24 de partida diante da espanhola Cristina Bucsa e da japonesa Makoto Ninomiya. A paulista não jogou neste domingo.

Com o triunfo em simples por 2 sets a 0, Bia voltou a vencer um jogo que não seja de virada após seis partidas (ela também voltou a vencer um primeiro set após nove jogos). Nas duas rodadas iniciais no torneio da grama, a brasileira havia eliminado a casaque Yulia Putintseva e contra a também romena Jaqueline Cristian.

Atual campeã do torneio e especialista na grama, Rybakina, número 3 do ranking da WTA, garantiu vaga nas oitavas após uma classificação impecável diante da britânica Katie Boulter por 2 sets a 0, com duplo 6/1.

A partida entre Bia Haddad e Rybakina terá transmissão do SporTV 3 e do Star+. Além de Beatriz Haddad Maia, o Brasil ainda tem outras duas tenistas nas duplas femininas de Wimbledon. A paulista Luisa Stefani e a carioca Ingrid Martins seguem vivas nas oitavas de final do torneio com suas respectivas duplas, Caroline Garcia e Lidziya Marozava.