Diretoria do Vasco promete novo técnico para esta semana e adianta visita da 777 ao Brasil

09/07/2023 | 17:50



Paulo Bracks, diretor executivo, e Luiz Mello, CEO do Vasco, concederam entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro dentro de São Januário. Incomodados com a sequência de maus resultados, os dirigentes prometeram anunciar um novo treinador ainda nesta semana, além de reforços 'dentro do limite econômico' nesta janela de transferência.

"O sentimento é de muita vergonha. Eu estou, e todos no vestiário também. Com raiva, frustrados, não tem inércia aqui. Os resultados são inadmissíveis, inaceitáveis. 14ª rodada e vamos ter que traçar uma linha. O passado não vamos mudar, mas nosso futuro está intacto e vamos fazer diferente. Na próxima semana teremos um novo comando técnico, vamos anunciar no momento oportuno", garantiu Bracks.

Sem treinador desde o dia 22 de junho, quando dispensou Maurício Barbieri, o Vasco vem atuando sob o comando do interino William Batista, que chegou a colocar seu cargo à disposição após a derrota para o Cruzeiro. O mais cotado para assumir o clube neste momento é o argentino Gustavo Alfaro, que trabalhou com a seleção do Equador na Copa do Mundo de 2022.

Além do novo técnico, Paulo Bracks prometeu reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro, respeitando a realidade financeira do clube: "Teremos oxigenação na janela, dentro do limite econômico do clube. Não vou desacreditar do trabalho que está sendo feito, nem do clube. Vamos trabalhar mais, mais e mais, para tirar o time dessa situação. Peço desculpas ao torcedor".

Presente na coletiva ao lado do diretor, o CEO Luiz Mello diz manter conversas constantes com a 777 Partners, empresa americana que comprou o controle da SAF do Vasco. "Como clube, não estamos felizes, e com a 777 também não. Temos conversado bastante diariamente, tentando buscar soluções. Nessa semana vamos ter mais visitas de gente de lá, estamos tentando ver como faremos isso. Entendo a frustração dos torcedores, e (eles) têm que entender que estamos mais frustrados ainda."

"Nos últimos anos, o Vasco tem passado por algumas situações. Trabalhamos muito para que isso não acontecesse. Internamente, estamos fazendo as cobranças necessárias, todos os departamentos estão sendo cobrados. Hoje, pedimos desculpas ao torcedor. Sabemos que precisa melhorar em todos os departamentos. Pedimos desculpas e estamos trabalhando para melhorar todas as áreas", completou Luiz Mello.