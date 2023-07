Fernanda Gentil confessa motivo de saída da Globo: - Não vou ficar por dinheiro

09/07/2023 | 16:11



Durante participação no podcast PodPah, programa apresentado por Igor Cavalari e Thiago Marques, a jornalista Fernanda Gentil explicou o motivo de ter saído da Globo. Ela deixou a emissora em março deste ano.

- Mesmo tendo um ano e meio de contrato, eu não estava com projeto, não estava realizada, não estava feliz, não estava com aquele friozinho na barriga de novo, revelou.

Mas não foram só esses motivos que fizeram Gentil optar por deixar a emissora:

- Gente, eu estou recebendo esse tempo todo, mas não estou fazendo nada. Falei para eles essa frase mesmo. Dinheiro eu preciso, mas eu gosto mesmo é do trabalho. Então, para mim, não faz sentido ficar aqui. Eu não fico por sucesso, senão estaria no esporte até agora. Não vou ficar por dinheiro, senão vou ficar aqui até meu contrato acabar sem estar no ar, sem fazer o que eu gosto? enquanto isso, aqui fora, bombando, borbulhando; detalhou.