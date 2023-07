Tatá Werneck se irrita com comentário sobre sua família e detona internauta: Você é idiota?

09/07/2023 | 16:10



Não gostou e hablou! Tatá Werneck se incomodou com o comentário de uma internauta em um postagem que continha a foto do seu marido, Rafa Vitti, com a filha do casal, Clara Maria.

Tudo começou após a seguidora dizer que o ator seria a mãe da relação após ele viajar sozinho com a herdeira para o nordeste. Vale pontuar que Tatá está gravando a novela Terra e Paixão, onde vive a divertida Anely.

Sem paciência para o comentário, a atriz foi reta e direta em sua resposta:

Você é idiota? Como uma mulher pronuncia algo desse tipo em pleno 2023? Quer lutar contra você mesma? Eu tô trabalhando, car*****. Isso não me faz menos mãe.