Larissa Santos compartilha resultado após fazer harmonização facial

09/07/2023 | 16:10



No último sábado, dia 8, a ex-BBB Larissa Santos compartilhou em suas redes sociais que fez alguns procedimentos estéticos para aumentar sua autoestima. Segundo ela, a decisão foi tomada após ela começar a se incomodar com aspectos de sua pele. Entretanto, optou por procedimentos mais naturais.

Eu estava ficando incomodada com alguns aspectos da minha pele em momentos que eu ia tirar fotos e sorrir. Fiz toxina botulínica preventiva, preenchimento labial e preenchimento no bigode chinês com ácido hialurônico. Algo bem sútil para hidratar e rejuvenescer. Gostaram do meu resultado?, questionou a influenciadora.

Nos comentários, enquanto alguns internautas elogiaram a ex-sister, outros criticaram, alegando que as celebridades de hoje em dia fazem procedimentos sem necessidade. Eliezer, Bruno Gaga, Vyni e Gabi Martins são outros ex-BBBs que já fizeram harmonização facial.

Começou o processo de desarmonização. Acontece com todo recém famoso, comentou um seguidor.

Já era linda, ficou mais, elogiou outro internauta.