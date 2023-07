Preta Gil faz agradecimento após subir ao palco do Numanice e cantar com Ludmilla: Muito lindo e emocionante

09/07/2023 | 14:11



No último sábado, dia 8, Ludmilla lotou o estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro com seu show Numanice. A artista reuniu diversas celebridades na plateia do evento, e aproveitou para convidar uma delas ao palco. Preta Gil cantou Sinais de Fogo ao lado da anfitriã e emocionou as 70 mil pessoas presentes.

Te amo Ludmilla. Foi muito lindo e emocionante cantar com você no Numanice com um público de mais de 50 mil pessoas, você merece tudo isso e muito mais!!!!!, declarou Preta em seu Instagram.

A artista, antes de começar a cantar, aproveitou para se pronunciar contra a homofobia e a transfobia. Nos comentários do vídeo que a convidada postou em suas redes sociais para eternizar o momento, celebridades e amigos da cantora elogiam a perfomance da dupla.

Ah?. Minhas! As duas!, comentou Regina Casé.

Te amo, respondeu Ludmilla.