Brad Pitt grava cenas de novo filme durante GP de Fórmula 1 da Inglaterra

09/07/2023 | 14:11



Neste domingo, dia 9, Brad Pitt foi visto atuando durante o Circuito de Silverstone, no Grande Prêmio (GP) da Inglaterra de Fórmula 1. O evento está sendo usado como cenário para o novo filme que será estrelado por Pitt e Damson Idris, onde ambos são pilotos de F1. As informações são do Daily Mail.

Outra participação na produção é do próprio corredor Lewis Hamilton, que é consultor e produtor do longa. As gravações devem continuar até o fim da temporada, que teve início neste domingo.

O longa mostrará um piloto que saiu da aposentadoria para competir ao lado de um novato e contra os maiores nomes do esporte. Ainda não há mais informações sobre a produção. A direção é de Joseph Kosinski.