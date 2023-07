Santos derrota o Goiás em jogo quente na Vila vazia e volta a respirar no Brasileirão

09/07/2023 | 13:20



Em um jogo com quatro gols no primeiro tempo e três no segundo, o Santos sofreu, mas voltou a respirar depois de 12 jogos sem vencer. Numa Vila Belmiro vazia, Marcos Leonardo e Guilherme tiveram manhã inspirada, o time praiano permitiu o empate ao Goiás já no fim, mas triunfou por 4 a 3 no apagar das luzes em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do Santos saiu nos acréscimos, após a arbitragem marcar um pênalti polêmico para o time da casa.

Santos e Goiás entraram em campo com a corda no pescoço. Afinal, os dois times brigavam na parte de baixo da tabela. Antes da bola rolar, os visitantes tinham 11 pontos, abrindo o Z-4, enquanto o time paulista somava 13, apenas dois degraus acima da degola. O clube da Vila Belmiro ainda entrou na arena de portões fechados. A punição é parte da decisão do STJD em razão dos eventos que ocorreram no clássico com o Corinthians, dia 21 de junho. o clube praiano pegou oito jogos com portões fechados, acrescidos de perda de mando e multa de R$ 80 mil. A diretoria santista vai recorrer.

Quem assistiu aos primeiros 15 minutos e desistiu de acompanhar o jogo pode ter se assustado com o resultado final da primeira etapa: foram quatro gols, sem contar as bolas na trave e chances perigosas. De início, a ausência do caldeirão da Vila fez a diferença e o baixo nível da partida tomou conta. O jogo começou frio, com os rivais bastante cautelosos, apostando no toque de bola, mas sem nenhum perigo para os dois arqueiros.

Mesmo jogando fora, foi o Goiás quem mais dominou a posse da bola no início. Entretanto, com pouca efetividade. Foi então que num roubo de bola o Santos conseguiu abrir o placar e mudou drasticamente a história que se seguiu. O Goiás saiu tocando errado depois de um tiro de meta, Sandry roubou e acionou Lucas Lima. O meia achou Marcos Leonardo dentro da área, que limpou os rivais e chutou no canto direito. O gol encerrou um jejum cinco partidas do atacante sem marcar. Seu último gol havia sido no dia 6 de junho, conta o Newell's Old Boys, pela Copa Sul-Americana, de pênalti.

O gol foi exatamente o que o Santos precisava para gostar da partida. Até então, estava acuado e com pouca criação. Depois de balançar as redes, passou a procurar mais opções e atacar mais o time visitante, com cruzamentos e chutes que obrigaram o goleiro Tadeu a trabalhar. O Goiás ameaçou João Paulo, de fato, aos 26 minutos, após cobrança de falta dentro da área. O cruzamento de Guilherme Marques na intermediária foi direto no gol, resvalando na trave, mas acabou saindo na linha de fundo.

Aos 29, Marcos Leonardo mostrou oportunismo de um camisa 9. O goleiro João Paulo acionou João Lucas num passe a longa distância. O lateral-direito do Santos venceu a disputa por cima, avançou no campo e cruzou rasteiro. Bastou ao goleador santista apenas deslocar do goleiro e correr para o abraço. Na comemoração, levou cartão amarelo por tirar a camisa num gesto de alívio e empolgação. O Goiás sentiu o golpe e tão logo foi ao ataque. Zé Ricardo tentou um arremate de fora da área, que seria um lindo gol não fosse a defesa do arqueiro do Santos.

O jogo seguiu e o árbitro Bruno Arleu de Araújo acabou sendo chamado pelo VAR por um lance em que de Kevyson acerta Maguinho por baixo. O pênalti foi confirmado, Guilherme colocou a bola na marca da cal e, aos 39 minutos, descontou para os visitantes. O Santos não se abateu, continuou atacando e foi premiado. Num contra-ataque rápido, Marcos Leonardo colocou Mendonza para correr. O colombiano fez jus ao seu apelido de Speed, colocou a bola no fundo das redes do goleiro Tadeu, finalizando a primeira etapa com a retomada da vantagem de dois gols para os mandantes.

Na volta dos vestiários, a história se repetiu, com gol que incendiou a partida depois de um começo morno. O Goiás promoveu mudanças efetivas e ficou mais ofensivo. João Magno e Luís Oyama entraram nas vagas de Zé Ricardo e Julián Palacios, respectivamente. Aos 15 minutos, desta vez do outro lado, foi o Santos que saiu errado. Guilherme ficou com a bola e acertou um lindo chute de fora da área, mais uma vez descontando para os visitantes. Durante a reclamação, o goleiro reserva santista Vladimir foi expulso no banco por reclamação.

As duas equipes promoveram alterações e o jogo voltou a ficar travado, mas por pouco tempo. Aos 35, o Goiás estragou o que seria a festa santista. O gigante João Magno, que entrou justamente para brigar dentro da área, subiu mais alto que toda defesa mandante, cabeceou e a bola dormiu no fundo das redes de João Paulo. Paulo Turra também acabou sendo expulso por reclamação.

O jogo se incendiou de vez quando o Santos retomou a frente do placar. O juiz assinalou penalidade de Lucas Halter em Joaquim, verificou o VAR e manteve sua decisão. Mendonza chutou alto no canto direito, sem chances para Tadeu. A partida, então, foi para 11 minutos de acréscimos quentes. Deu tempo ainda de Guilherme, estrela dos visitantes com dois gols e uma assistência, tomar um cartão vermelho após entrada forte em Mendoza.

Com o resultado, o Santos sobe para a 13ª colocação com 16 pontos, passando o Cuiabá pelo saldo de gols. O Goiás ainda agoniza no Z-4 com 11 pontos, na 17ª posição.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 4x3 GOIÁS

SANTOS - João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Kevyson; Rodrigo Fernández, Sandry (Vinícius Balieiro) e Lucas Lima (Luan Dias); Mendonza, Lucas Braga (Luiz Felipe) e Marcos Leonardo (Bruno Mezenga). Técnico: Paulo Turra.

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo (João Magno) e Willian Oliveira (Morelli); Julián Palacios (Luís Oyama), Guilherme e Anderson Oliveira (Matheusinho); Diego Gonçalves (Alesson). Técnico: Armando Evangelista.

GOLS - Marcos Leonardo, aos 15 e 29, Guilherme aos 39 e Mendonza aos 45 do primeiro tempo; Guilherme aos 15, João Magno aos 35, Mendoza aos 47 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Leonardo, Rodrigo Fernández, Sandry, João Paulo, Bruno Mezenga.

CARTÕES VERMELHOS - Vladimir, Paulo Turra, Guilherme.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ).

PÚBLICO - Portões fechados.

RENDA - Portões fechados.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.