Romance novo na área? Luan Santana chega acompanhado em show e chama atenção de fãs

09/07/2023 | 13:10



Será que tem romance novo vindo aí? Luan Santana chegou acompanhado no último sábado, dia 8, para seu show no interior de São Paulo e chamou a atenção de suas fãs. Vale lembrar que o cantor está solteiro desde que anunciou o fim de seu noivado com Izabela Cunha em maio deste ano.

O momento foi registrado por fãs que estavam aguardando a chegada do artista no evento. Luan fez questão de cumprimentar todos que o esperavam, além de acenar para fãs que estavam próximas. Apesar de não ter sido visto de mãos dadas com a mulher, os dois caminharam lado a lado em direção ao camarim, deixando as Luanetes curiosas.

E é claro que, em pouco tempo, os seguidores do artista descobriram quem é a loira misteriosa. Ana Cecília Maia é modelo e ex-assistente de palco do The Voice Kids. Após fãs de Luan visitarem o perfil da moça nas redes sociais, descobriram que Luan já havia trocado likes com Ana.