Bruna Griphao desabafa sobre bissexualidade: - Nunca imaginei que eu ia falar sobre isso em rede nacional

09/07/2023 | 13:10



Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz, ex-BBB e cantora Bruna Griphao, falou sobre a revelação de sua bissexualidade no reality, além de futuros planos para a carreira.

Ela confessou que não tinha intenção de se assumir em rede nacional, mas que o momento acabou surgindo.

? Nunca imaginei que eu ia falar sobre isso em rede nacional. Mas fui para o BBB e falei, porque eu sou tão bem resolvida, e ninguém tem nada a ver com isso. Então não tem motivo para esconder quem eu sou.

Diferentemente do que geralmente acontece quando pessoas se assumem, algumas famílias acabam não aceitando ou até virando as costas, mas para a atriz foi diferente. Ela afirma que sempre recebeu o apoio e acolhimento deles.

? Eu era bem mais nova quando comecei a me entender como mulher não hétero. Sempre tive apoio, acolhimento e espaço para conversa. Não foi uma grande questão pra mim, foi muito tranquilo. Não chegou a se tornar um grande segredo ou sofrimento. É só uma coisa que eu sou, que eu me entendi como. Segui a minha vida. O doido é que algumas pessoas da minha família não sabiam, e eu falei no BBB. Foi engraçado, mas não foi uma questão para eles. Me sinto muito livre e tranquila. Isso não me machuca em nenhum lugar hoje. O preconceito das pessoas dói, óbvio, mas é sobre elas. Hoje me sinto muito em paz e segura.

Apesar de ser nova no ramo musical, Bruna está se dedicando e se aperfeiçoando no segmento. Ela lançou duas músicas após sua saída do reality.

? No momento eu estou focando nisso (na música) porque é um novo segmento e eu queria me aperfeiçoar. Mas não tenho projeto em focar mais na carreira de cantora. A ideia é continuar meu trabalho como atriz e explorando esse outro lado também. Pretendo manter em paralelo. Atuar é a minha sina, o que eu sempre fiz e que estou morrendo de saudade de fazer.