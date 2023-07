Forças de segurança da Jordânia matam três, incluindo dois foragidos

09/07/2023 | 12:16



As forças de segurança da Jordânia mataram três homens, incluindo dois prisioneiros foragidos, em tiroteio numa parte remota do país, disseram autoridades neste domingo, 09.

O Departamento de Segurança Pública disse que os dois detentos fugiram recentemente da cadeia, dando início a uma busca que terminou com o tiroteio. O terceiro homem morto tinha supostas ligações com um grupo militante e era procurado por crimes não divulgados, disse o órgão.

Um dos dois presos foi acusado de conexão com o assassinato de um policial em 2022.

O oficial, Abdul Razzaq Abdel Hafez Al Dalabeh, foi morto durante confrontos com manifestantes devido ao alto preço dos combustíveis. Três outros policiais foram mortos enquanto tentavam prender suspeitos em conexão com a morte de Al Dalabeh.

Um comunicado do Departamento informou que o tiroteio de sábado, 08, ocorreu em uma área acidentada no Sudeste do país. Informou ainda que as autoridades estão investigando como os dois homens escaparam da prisão.

A região onde Al Dalabeh foi morto é uma área empobrecida e marginalizada do país com alto índice de desemprego. No passado, houve manifestações de apoio ao grupo militante Estado Islâmico na área.

No ano passado, ocorreram alguns dos piores levantes que a Jordânia experimentou nos últimos anos, depois que motoristas de caminhão iniciaram uma greve por causa do aumento do preço do combustível. Greves e protestos se espalharam por várias cidades e os manifestantes entraram em confronto com a polícia.

A Jordânia é um aliado próximo do Ocidente e há muito é vista como uma ilha de estabilidade em uma região turbulenta.

Fonte: Associated Press