Dia de festa na Mansão com direito a mergulho na piscina! Veja o que rolou na madrugada em A Grande Conquista

09/07/2023 | 12:11



Sábado é dia de festa em A Grande Conquista! Comemorando o Top 10 da casa, os participantes curtiram na Festa Turquesa. Mas, antes disso, é claro que rolou muito papo sobre votos...

Durante a tarde do último sábado, dia 8, em conversa com Ricardo, Murilo falou sobre a próxima votação. O modelo disse que se os Donos não foram na Gyselle, seu voto é da atriz, e ainda disse que tem certeza que o voto será recíproco. Gyselle, por sua vez, conversou com Servo sobre Murilo. Ela disse que o modelo lhe dá ansiedade. Eita!

- É melhor que ele nem se aproxime de mim, afirmou Gyselle.

E foi dada a largada para a festa da noite! Por mais que os participantes estivessem curtindo o momento, o jogo não deixou de ser assunto. Ricardo disse para Toko que não acha que irá vencer o programa. Ele ainda apontou quem serão, em sua opinião, os finalistas do programa; Toko, Thiago Servo e Gyselle estarão na grande decisão.

E deixando o papo tenso de lado, Giulia, Ricardo e Murilo chamaram atenção na pista de dança. E para fechar a noite com chave de ouro, o trio ainda resolveu dar um mergulho na piscina e se refrescar antes de ir dormir. Povo animado, né?