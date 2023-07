Rose Miriam abre o coração e deseja sucesso ao filho em todos os aspectos da vida

09/07/2023 | 12:11



Rose Miriam deixou as polêmicas de lado e usou as suas redes sociais para prestar uma homenagem ao seu filho, João Augusto Liberato, de 21 anos de idade. A viúva de Gugu postou um clique do herdeiro no SBT e desejou muito sucesso.

João, meu filho querido e grande paixão na minha vida, eu desejo incondicionalmente que você seja uma pessoa sempre feliz em todos os aspectos da vida, iniciou ela, deixando claro o quanto ficou feliz em vê-lo seguindo os passos do pai.

Mamãe ficou muito feliz e emocionada por saber que você caminhou pelo mesmo caminho que o papai, tão alegremente caminhou em direção ao palco onde sempre foi recebido com amor e carinho por todos. Filho, o papai nasceu profissionalmente e deu os seus primeiros passos nessa grande e respeitada SBT, idealizada e criada pelo grande homem Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, amado e respeitado pelo nosso lindo Brasil.

E, encerrou:

Que Deus te abençoe João iluminando os seus caminhos. Saiba que além de um exímio administrador de empresa, que aliás está estudando para isso, que seja um grande apresentador de televisão, tão grande como o papai, o nosso eterno Gugu Liberato.