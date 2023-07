Anitta e Simone Susinna são vistos de mãos dadas e ator posta vídeo beijando pés da cantora

09/07/2023 | 12:07



Após Anitta e Simone Susinna serem vistos se beijando, os artistas reascenderam os rumores de um possível relacionamento. Isso porque, na noite deste sábado, 8, o ator publicou uma foto junto com a brasileira e, posteriomente, compartilhou um vídeo beijando os pés da cantora.

Os artistas chegaram juntos, de mãos dadas, na noite da Alta Joalheria, na série de eventos de luxo da grife Dolce&Gabbana, que acontece em Puglia, na Itália. Questionados pela revista GQ se estariam vivendo um romance, os dois desconversaram.

"Pergunte para minha esposa", disse o ator de 365 Dias. Ela, por sua vez, riu e disse: "Não posso responder isso. Meu assessor me mata". Simone postou dois registros com a brasileira, um no evento e outro em que ela aparece deitada nele.

Posteriormente, ele publicou nos stories um vídeo beijando pés femininos e uma foto do mesmo momento foi compartilhada no Instagram QG da Anitta, perfil oficial da cantora dedicado aos fãs brasileiros.