Coritiba supera América de virada e joga os mineiros para a lanterna do Brasileirão

08/07/2023 | 20:58



Após passar 12 jogos no Campeonato Brasileiro sem vencer, o Coritiba conquistou a segunda vitória consecutiva neste sábado ao bater o América-MG, em duelo direto na luta contra o rebaixamento, por 3 a 1, no estádio Couto Pereira. O time paranaense deixou a lanterna com o rival mineiro.

Com o resultado, o Coritiba ganhou duas posições e é o 18º colocado, com dez pontos. O Bahia, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 13. O América, agora, é o lanterna, com nove. O time mineiro não vence há seis rodadas.

O América não se intimidou por jogar em campo adversário e foi com tudo para cima do Coritiba. Aos sete minutos, o volante Juninho se aproveitou da falha defensiva do adversário para recuperar a bola na entrada da área e encher o pé para mandar no fundo das redes.

Após o gol, no entanto, o América parou de jogar e deu campo para o Coritiba. De tanto insistir, o time paranaense teve um pênalti marcado a seu favor após um toque de mão. Alef Manga bateu com categoria e fez 1 a 1.

O Coritiba se empolgou e conseguiu virar ainda no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Robson colocou Danilo Avelar para "dançar" e acertou um bonito chute com o pé direito para superar Pasinato.

No segundo tempo, foi a vez do Coritiba abrir mão de atacar. O time da casa recuou e chamou o adversário para seu campo de defesa. O América foi exigindo boas defesas de Luan Polli, mas sem criar jogadas espetaculares.

O time paranaense aguardou o adversário e deu o bote no momento correto. Aos 50 minutos, Diogo Batista avançou pela direita e cruzou. Victor Luís deu um leve desvio e deu números finais ao embate.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Cruzeiro no domingo, às 11h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O América-MG enfrentaria o Vasco no mesmo local, mas o jogo foi adiado pela participação do time mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil - enfrenta o Corinthians no sábado.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 3 X 1 AMÉRICA-MG

CORITIBA - Luan Polli; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Fransérgio (Victor Luis), Bruno Gomes e Marcelino Moreno (Kaio César); Robson, Rodrigo Pinho (Boschilia, depois Diogo Batista) e Alef Manga. Técnico: Thiago Kosloski.

AMÉRICA-MG - Mateus Pasinato; Marlon (Daniel Borges), Éder, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal (Breno), Juninho (Matheusinho) e Emmanuel Martínez; Everaldo (Pedrinho), Henrique Almeida (Wellington Paulista) e Rodrigo Varanda. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Juninho, aos 7, Alef Manga, aos 39 e Robson, aos 43 minutos do primeiro tempo; Victor Luis, aos 50 do segundo.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS - Alef Manga, Henrique, Kaio César, Luan Polli e Rodrigo Pinho (Coritiba); Emmanuel Martinez, Everaldo e Lucas Kal (América-MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).