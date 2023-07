Mauá FC aplica goleada no Manthiqueira e passa à liderança no Paulista B

Da Redação



08/07/2023 | 20:11



O Mauá FC assumiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista da Série B ao golear o Manthiqueira por 5 a 0, ontem à tarde, no Estádio Ninho da Garça, em Guaratinguetá. Após terceira rodada da segunda fase, time chegou aos 5 pontos.