Ramalhão ganha em casa e fica no G-4 da Série D do Brasileiro

Evaldo Novelini



08/07/2023 | 20:04



O Santo André derrotou o Nova Iguaçu por 2 a 0, ontem à tarde, no Estádio Bruno José Daniel, pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe ramalhina voltou a vencer na competição após três rodadas e, com 18 pontos, segue entre os quatro primeiros colocados do Grupo F, na zona de classificação à próxima etapa.

A vitória andreense começou a se desenhar logo após o apito inicial da árbitra Andreza Helena de Siqueira. O jogo foi tranquilo para os donos da casa. O Santo André não esteve ameaçado em nenhum momento do confronto. O primeiro gol foi anotado pelo atacante Alexiel, prata da casa, aos 38 minutos da etapa inicial. O também atacante Rodrigo Carioca fechou o placar, aos 14 do segundo tempo.

O elenco do Santo André entrou em campo pressionado. Depois da derrota por 2 a 0 para o Resende-RJ na rodada passada, fora de casa, a equipe do técnico Matheus Costa passou a correr o risco de sair da zona de classificação – pressionada pelo próprio Resende.

Por isso o apito final na tarde de ontem foi muito festejado pelos 750 torcedores que ocuparam as arquibancadas do Brunão e também pelos próprios jogadores.

“Só a gente sabe o quanto trabalha no dia a dia. Fico muito feliz pelo gol e mais ainda pelos três pontos. Vamos em busca da classificação e mais ainda do acesso”, declarou Rodrigo Carioca, que assinalou seu primeiro gol com a camisa do Santo André.

Se voltar a vencer na próxima rodada, a penúltima da fase classificatória, o Ramalhão praticamente assegura a classificação à próxima fase da Série D e segue brigando pelo acesso à terceira divisão do futebol brasileiro. O time de Santo André volta a jogar no próximo sábado, às 15 horas, no Estádio Salvador Costa, na capital do Espírito Santo, contra o Vitória. Na mesma data, mas às 11h, no Estádio do Laranjão, o Nova Iguaçu enfrenta o Real Noroeste.