Alcaraz avança para as oitavas em Wimbledon; Atual campeã, Rybakina será rival de Bia Haddad

08/07/2023 | 19:40



Mesmo com um pequeno susto no início do jogo, Carlos Alcaraz garantiu seu favoritismo, venceu o chileno Nicolas Jarry por 3 sets a 1 e avançou para as oitavas de final em Wimbledon, na Inglaterra. Líder do ranking, o tenista espanhol perdeu seu primeiro set no torneio, mas se recuperou e assegurou o triunfo de virada após 3h55 de partida, com parciais de 3/6, 7/6 (8/6), 6/3 e 7/5.

"Eu sabia que teria minhas chances", disse Alcaraz ainda em quadra. O tenista precisou manter o foco o tempo todo na quadra central de Wimbledon, com o teto retrátil fechado por causa da chuva. O mau tempo, inclusive, originou um pequeno atraso no início da competição neste sábado, mas não desacelerou o ritmo do espanhol, que buscou a virada a partir do segundo set, após largar atrás.

Campeão recentemente do Torneio de Queen's, nos Estados Unidos, Alcaraz assumiu novamente a primeira posição do ranking mundial e vive agora a expectativa de conquistar, na Inglaterra, seu primeiro Grand Slam na grama. Na segunda-feira, ele enfrentará o italiano Matteo Berrettini, vice-campeão de Wimbledon em 2021, pelas oitavas de final.

Também com um pequeno susto no início do jogo, Daniil Medvedev venceu o italiano Marton Fucsovics por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3, 6/4 e 6/4, e se prepara para enfrentar o checo Jiri Lehecka nas oitavas de final. Ainda neste sábado, o grego Stefanos Tsitsipas bateu o sérvio Laslo Djere por 3 sets a 0 e está nas oitavas do torneio contra o embalado Christopher Eubanks, que vem de três vitórias em três jogos.

FEMININO

Atual campeã de Wimbledon e terceira colocada no ranking mundial, Elena Rybakina bateu a britânica Katie Boulter na quadra principal do torneio por 2 sets a 0, com duplo 6/1. A tenista do Casaquistão será a adversária da brasileira Bia Haddad nas oitavas de final, em confronto marcado para a próxima segunda-feira.

A segunda cabeça de chave, a belarrusa Aryna Sabalenka, venceu a russa Anna Blinkova por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3, e também avançou. Bicampeã de Wimbledon, a checa Petra Kvitova bateu Natalija Stevanovic por 2 a 0, após sofrer com uma longa paralisação no final do confronto por causa da chuva em Londres.

Também no sábado, a tenista Ons Jabeur, atual vice-campeã do Grand Slam e sexta posição no ranking mundial, precisou do terceiro set para avançar às oitavas, mas venceu a canadense Bianca Andreescu por 2 a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.M