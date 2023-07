Ant, da China, anuncia recompra de US$ 6 bilhões em ações e oferece saída a investidores

08/07/2023 | 19:07



O Ant Group, da China, informou a seus acionistas que recomprará até US$ 6 bilhões em ações, oferecendo a seus investidores internacionais e domésticos uma chance de vender os papéis mais de dois anos depois que suas ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla em inglês) de grande sucesso foram frustradas por Pequim.

A gigante da tecnologia financeira revelou que pretende recomprar até 7,6% de suas ações existentes a um preço que representa uma avaliação da empresa de cerca de US$ 78,48 bilhões.

Essa é uma grande queda em relação à avaliação de US$ 150 bilhões da Ant há cinco anos, quando a companhia levantou US$ 14 bilhões de uma combinação de investidores chineses e internacionais e foi cunhada como um dos unicórnios mais valiosos do mundo.

Investidores estrangeiros, incluindo firmas globais de private equity, fundos soberanos e gestores de fundos mútuos dos EUA, foram responsáveis por mais de US$ 10 bilhões daquele aumento de capital de 2018 e teriam obtido se a Ant tivesse aberto o capital em 2020.

A empresa estava a caminho de levantar mais de US$ 34 bilhões em seus IPOs em Hong Kong e Xangai, com uma avaliação de mais de US$ 300 bilhões, quando o negócio foi cancelado dias antes da listagem.

Em vez disso, os investidores internacionais acabaram "presos" e incapazes de vender suas ações da Ant, porque concordaram com os termos que limitavam sua capacidade de pegar o dinheiro se a Ant não abrisse o capital. Eles agora estão sentados em grandes perdas não realizadas em seus investimentos.

O plano de recompra de ações da Ant surge logo depois que os reguladores financeiros da China multaram a empresa com sede em Hangzhou em cerca de US$ 1 bilhão por inúmeras violações de leis e regulamentos.

Um porta-voz da Ant disse que as ações que a empresa recomprar serão transferidas para os planos de incentivo aos funcionários. A recompra fornecerá uma opção de liquidez para os investidores, além de ajudar a Ant a atrair talentos, acrescentou o porta-voz.

A Ant informou que seus principais acionistas - que consistem em dois veículos de propriedade beneficiária do bilionário Jack Ma, do CEO da Ant, Eric Jing, e de duas outras pessoas - não participarão da recompra, "como uma demonstração de compromisso e confiança no desenvolvimento de longo prazo do Ant." Fonte: Dow Jones Newswires.