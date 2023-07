Ryan Gosling é homenageado pela esposa, Eva Mendes: Melhor ator com quem já trabalhei

08/07/2023 | 16:10



Na última sexta-feira, dia 7, a atriz Eva Mendes prestigiou o maridão, o ator Ryan Gosling nas redes sociais. O casal está junto desde 2012, quando se conheceram nas gravações do filme O Lugar Onde Tudo Termina.

Juntos, eles são pais de duas meninas, Esmeralda e Amada.

Na foto da homenagem, a atriz postou um clique do casal nas gravações do filme em 2012 e escreveu na legenda:

Meu homem. Minha vida? Dizer que ele é o melhor ator com quem já trabalhei é um eufemismo.

Na imagem ainda tem uma fala da diretora de Barbie (2023), Greta Gerwig, que fez declarações sobre a performance de Gosling.

Ele é uma mistura de Marlon Brando com Gene Wilder com John Barrymore com John Travolta.