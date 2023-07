Após polêmicas envolvendo o ex, Preta Gil faz novo desabafo: Não é você que está sofrendo

08/07/2023 | 15:11



Na madrugada deste sábado, dia 8, Preta Gil postou uma série de indiretas enigmáticas em seu Stories. Segundo internautas da web, as postagens seriam sobre a dor da cantora por ter sido traída por seu ex-marido, Rodrigo Godoy.

Gente, papo sério. Corram de pessoas que erram e depois fazem vocês se sentirem culpadas pelos erros delas e ainda viram o jogo fazendo vocês se sentirem a pior pessoa do mundo, dizia a primeira publicação compartilhada.

Não, não vai ser você quem vai dizer que devo superar, não é você que está na minha pele, não é você que está sofrendo, mas sim eu te digo, o tempo, como diria meu pai, é Rei, ele vai curar todas as minhas dores e feridas. Eu estou fazendo a minha parte, lutando pela minha saúde e felicidade me cercando de pessoas que me amam, fazendo terapia, rezando e agradecendo pelos livramentos!!! Obrigada Deus sou grata por estar aqui vivendo tudo isso, mesmo que doa eu estou viva!!!!, desabafou na segunda postagem.