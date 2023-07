Príncipe William e Kate Middleton reproduzem cena polêmica de Rei Charles III e Princesa Diana

08/07/2023 | 14:10



Kate Middleton estava prestigiando seu marido, Príncipe William, em uma partida de polo da Royal Charity Polo Cup 2023 quando, por coincidência, o casal acabou reproduzindo uma cena de 1985. O casal reproduziu um beijo - um tanto quanto esquisito - dado pelo Rei Charles III na Princesa Diana. O príncipe, inclusive, usou o mesmo número quatro em sua camiseta que foi usado pelo pai no registro da década de 80.

A foto original 1985 chamou atenção na época pelas feições da Lady Di, que parecia desconfortável com a situação, dando indícios de problemas no relacionamento com o marido. Os dois se casaram em 1981, tiveram seus dois filhos, mas, depois de muitos boatos e polêmicas envolvendo affairs e traições, o divórcio foi assinado em 1996.

A foto atual do sucessor ao trono viralizou nas redes sociais pelo mesmo motivo. Será que tem alguma coisa rolando entre eles? Segundo o MailOnline, ao consultarem o especialista em linguagem corporal Judi James, o profissional analisou o tipo de saudação que o filho de Rei Charles III dirigiu à sua esposa: o tipo de cumprimento que alguém faria a um conhecido de negócios, um beijo desajeitado em ambas as bochechas.

Kate parece muito mais confortável cumprimentando o marido com um beijo. William, por sua vez, apesar de se aproximar, curvar os ombros, inclinar-se para a frente e realizar um gesto de abraço, mantém as coisas mais formais quando chega até ela. Existem três razões bastante práticas para isso: em primeiro lugar, o beijo na bochecha é um ritual difícil que muitas vezes confunde os homens. Depois, há o espírito machista do polo. Por último, ele deve estar tristemente ciente os beijos icônicos, mas reveladores, de seu pai com sua mãe em eventos semelhantes, declarou o especialista.