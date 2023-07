Hailey Bieber faz postagem que leva seguidores a suspeitarem crise no casamento com Justin Bieber

08/07/2023 | 13:11



Após uma postagem de Hailey Bieber em seu Instagram, seguidores da modelo começaram a suspeitar de crise no casamento com Justin Bieber, com quem está casada desde 2018. Tudo começou quando Hailey compartilhou uma sequência de fotos curtindo a vida, entretanto, sem sinal do cantor por perto. E a legenda do post só fez com que surgissem mais questionamentos.

Apenas sorrisos por aqui, escreveu Hailey na legenda.

Além da falta de Bieber na polêmica postagem, a ausência do artista em seu próprio perfil - que publicou pela última vez no Instagram no início da segunda quinzena de maio - também preocupa os fãs. Enquanto Hailey segue ativa em sua conta, a falta da presença de Justin incomoda os internautas.

Por que você segue tão ativa no Instagram e o Justin não publica nada desde maio? Ele está bem?, questionou uma fã.

Nada com a presença do Justin. Como assim? Ele é o seu marido, não vai compartilhar o seu amor?, comentou outro internauta.

Por outro lado, alguns internautas defendem o casal e relatam que postagens em redes sociais não reflete a situação de Justin e Hailey. Além disso, em conversa com o The Times, a modelo já deixou claro que os comentários negativos a afetam.

Só porque não tem nada com ele não quer dizer que tem crise, defendeu uma seguidora.

Sempre que tem fotos dos dois é tanto ataque que acho que ela prefere assim, sozinha, justificou outra.