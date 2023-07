Zé Celso, Milton Nascimento e Regina Casé estão na lista da Forbes acima de 50 anos de sucesso

08/07/2023 | 13:11



Na nova edição da revista Forbes Brasil, que traz a lista com os 50 Over de 50 de 2023, a produção celebra características como a perseverança, talento e reinvenção de alguns dos maiores artistas do país, que já estão na casa dos 50 anos de idade.

Em seu terceiro ano consecutivo, a produção foi dividida em 10 categorias, sendo: Artes, Impacto e Finanças e em cada categoria, cinco pessoas foram escolhidas. Nomes como Milton Nascimento, que no auge dos 80 anos de idade fez uma turnê incrível. Gero Fasano, dono dos hotéis Fasano e restaurantes, aos 61 anos de idade. Nino Di Primo e Silvia Pfeifer, que são modelos de passarelas os 53 e 65 anos de idade, respectivamente. O dramaturgo Zé Celso, 86 anos, que morreu na última quinta-feira, dia 6, também está presente na lista de nomes.

A revista estará disponível no dia 12 de julho nas bancas, mas nos aplicativos App Store e Play Store já está disponível. A produção também traz outros nomes importantes, como o produtor Pablo Alvarez, dono de um vinícola espanhola Vega Sicilia. Também temos Natalie Klein, que contou como foi a realização do sonho de inaugurar a primeira loja NK Store em um shopping.

Os cinquentinhas são conhecidos como os novos 30, e a lista anual Over 50 também aborda o mercado financeiro, novidades e players. Esse montante de pessoas, ou a economia prateada, como são chamados, movimentam cerca de R$ 2 trilhões por ano só no Brasil.