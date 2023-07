Simony faz novos exames e celebra vitória contra câncer: Consegui vencer essa batalha

08/07/2023 | 13:11



Na última sexta-feira, dia 7, a cantora Simony comemorou o resultado dos exames, que agora não constam mais câncer. Em uma publicação emocionante nas redes sociais, ela agradeceu muito a Deus e a equipe médica.

Essa jornada não foi fácil e não é fácil, houve momentos de incertezas, medos e desafios, mas com muita determinação, apoio da família, amigos e profissionais de saúde incríveis, esse médico anjo, Dr. Fernando Maluf, consegui vencer essa batalha; iniciou ela.

Hoje, com o câncer em remissão, renasço com uma nova perspectiva de vida. Aprendi a valorizar cada momento, a aproveitar cada instante de forma intensa e agradecer por cada pequena vitória. Agradeço a Deus pela cura, pela vida e por essa segunda chance que me foi concedida. Que possamos celebrar juntos essa vitória e lembrar sempre da importância da saúde, do amor e da valorização de cada dia; disse em outro trecho do texto.

Simony ainda finalizou o texto encorajando outras pessoas que estão passando pela mesma situação que ela.

Se você está lutando contra o câncer, saiba que estou aqui para apoiar e encorajar você. Mantenha a esperança e confie em sua capacidade de superar qualquer desafio. Um dia de cada vez, eu sou um milagre. Deus, eu te amo. Obs: tem uma cicatriz, porque espiritualmente Deus me operou.