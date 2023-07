Joelma cancela shows após desconforto respiratório; assessoria se pronuncia

08/07/2023 | 13:11



Joelma deixou os seus fãs preocupados após passar mal e não conseguir se apresentar em Bragança, no Pará, na noite da última sexta-feira, dia 7. As informações são do R7.

De acordo com o veículo, Joelma sentiu desconforto respiratório, chegou a ser atendida pelo SAMU, mas não foi autorizada a se apresentar. Vale pontuar que ela ainda está lidando com sequelas da Covid-19.

Nas redes sociais, a assessoria da artista se pronunciou e anunciou o cancelamento dos shows, além de informar que a cantora irá permanecer de repouso para uma boa recuperação.

A artista foi diagnosticada com gripe. Seguindo as recomendações médicas, ela deverá se manter de repouso para uma boa recuperação. Portanto, os shows que seriam realizados nos dias 7, 8 e 9 de julho nas cidades de Bragança (PA), Macaiba (RN) e Uruoca (CE), respectivamente, foram cancelados. Contamos com a compreensão e com o apoio de todos vocês.