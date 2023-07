Giulia Garcia vence prova e convida Ricardo para dividir cargo de Donos da Mansão. Veja o que rolou na madrugada em A Grande Conquista

08/07/2023 | 12:11



Sexta-feira é dia prova em A Grande Conquista para definir quem serão os Donos da semana! E desta vez, a prova foi um verdadeiro jogo de tabuleiro, onde o objetivo era chegar ao pódio com o seu peão. A vencedora foi Giulia Garcia, que chamou Ricardo Villardo para compartilhar o cargo de gestão da semana.

A dupla vencedora convidou Toko, Natalia e Murilo para o Quarto dos Donos. Mas não é só de comemoração que vivem os vencedores. Logo ao entrarem no Quarto, a dupla começou o papo sobre votos. Ricardo declarou que não quer indicar Toko, Nati, nem Servo e a dupla considerou Sandra como opção de voto, já que a aposentada ainda não foi à Zona de Risco. Eita!

Enquanto Giulia e Ricardo aproveitavam a vitória, Toko desabafou com Thiago Servo dizendo que acredita ser o próximo alvo da votação cara a cara. O jornalista ainda comentou sobre ter um pé atrás com Murilo e se sentir incomodado com a forma que o influenciador encara o jogo. Será que vem treta por aí?