Internada, Mara Maravilha mostra mensagens de áudio que recebeu do filho: - Fica bem, te amo

08/07/2023 | 12:11



Muito amor! Mara Maravilha usou as suas redes sociais para mostrar as lindas mensagens que recebeu do seu filho, Miguel Benjamim, no celular. Internada, a cantora ainda não tem previsão de alta e segue matando um pouquinho da saudade com chamadas de vídeos e áudios.

Super coruja, Mara postou uma foto ao lado do filho e nem precisou de legenda para emocionar a todos:

ATIVE O SOM! A legenda é com vocês, escreveu ela.

Na publicação, a cantora mostrou seis áudios que recebeu do pequeno. No primeiro, Miguel pergunta se ela está bem. Em seguida ele pede para Mara ficar bem e diz eu te amo. No terceiro, o pequeno afirma que logo ela estará em casa e também pede para que sua mãe tome os remédios certinho.

Na última sexta-feira, dia 7, Mara tranquilizou os seus fãs e afirmou que estava vivíssima:

Meus amores? Sigo internada, sem previsão de alta, mas estou vivíssima, graças a Deus, e de olho em tudo.