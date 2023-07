Inez Viana revela que casamento com Debora Lamm chegou ao fim: - Somos grandes amigas

08/07/2023 | 10:10



Chegou ao fim! Inez Viana, a Angelina da novela Terra e Paixão, revelou que o seu casamento com Debora Lamm chegou ao fim após 13 anos. Em entrevista ao Extra, a artista contou que a relação terminou em 2022.

- A gente se separou em 2022, mas hoje somos grandes amigas e participamos da mesma companhia (Cia OmondÉ). Debora é uma das atrizes mais geniais que conheci. A gente viveu 13 anos juntas, mas acabou, infelizmente, porque gosto muito dela. É uma pessoa incrível e temos muitos laços em comum.

Inez garantiu que está solteira e muito bem, mas que logo irá aparecer um novo amor:

- No momento estou sozinha, mas já já vai aparecer alguém. Mesmo se eu estivesse buscando um relacionamento agora, não teria tempo por causa das gravações da novela e por conta do meu trabalho no teatro. No momento, estou bem sozinha. Fui casada durante 18 anos e, depois, mais 13 anos com a Debora. Emendei um relacionamento no outro. Atualmente estou respirando um pouquinho.