Perguntas a Morando

08/07/2023 | 06:44



O segundo semestre mal começou e São Bernardo acumula dívida de cerca de R$ 200 milhões com a FUABC (Fundação do ABC), instituição responsável pela gestão da saúde no município. O rombo é assustador e provoca inúmeros questionamentos e dúvidas, principalmente motivados pelo fato de o orçamento são-bernardense estimado para o setor em 2023 atingir a casa do R$ 1,2 bilhão. Para onde se enviou tanto dinheiro? Certamente não foi para ampliar a rede ou contratar servidores, já que a cidade se transformou em canteiro de unidades de atendimento fechadas ou precarizadas e promoveu demissões em massa. A situação chegou a tal ponto que será necessário socorro externo.

Sem condições de, por si, equacionar as contas, o prefeito Orlando Morando (PSDB) aguarda a visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), hoje, para passar o pires e, assim, evitar o colapso cada vez mais iminente do sistema de saúde pública em São Bernardo. O tucano certamente fará de tudo para que o chefe do Executivo estadual assuma publicamente o compromisso de repassar R$ 150 milhões dos cofres paulistas para os municipais. A verba seria suficiente para garantir, ainda que de forma precária, o funcionamento da rede até a chegada do próximo exercício. Sem o aporte do Palácio dos Bandeirantes, a situação poria em risco a assistência básica à população.

Apuração deste Diário revela que a dívida da Prefeitura com a FUABC já compromete o pagamento de fornecedores. Os atrasos chegam a 90 dias e estariam por trás do fechamento de unidades de atendimento e do corte de 97 servidores da saúde – o número de cortes previstos era de 500, mas a intervenção do sindicato da categoria estancou as demissões. Diante do quadro assombroso, algumas questões se impõem. Aonde foi parar o R$ 1,2 bilhão que São Bernardo estimou para a área neste ano? O dinheiro precisou ser remanejado ou houve mau planejamento? Orlando Morando deveria aproveitar o palanque de hoje para responder a tais perguntas, diante de Tarcísio de Freitas e da população.