Rapper de Santo André transforma perdas na família em versos e rimas

08/07/2023 | 08:30



Luto. Uma palavra que define a vida de Renan Neri, rapper do Sítio dos Vianas, periferia de Santo André. Com apenas nove dias de vida, perdeu a mãe, e aos 12 anos, seu pai foi assassinado. Já no início da pandemia, o irmão se suicidou na Europa. Da perda, veio a inspiração para a criação de versos que se tornaram seu EP (Extended Play), que revisita a trajetória do artista por meio das palavras. Das perdas e vivências para as rimas, Renan afirma “luto para mim é verbo, meu rap é tutelar”. Assim nasceu, ‘do substantivo ao verbo’, seu principal projeto na música: Luto (2021).

Renan Neri já saiu nas páginas deste Diário, justamente depois da morte do irmão, em 2020. O irmão Wellington Oliveira, com 26 anos na época, se suicidou na Bélgica. O artista e sua família organizaram uma arrecadação para pagar o traslado do corpo do jovem, e precisavam de aproximadamente 20 mil euros (cerca de R$ 126,4 mil em 2020), o que não se concretizou.

“Já fazia música, mas parei, pois precisava de algo mais rentável, Porém, depois desse episódio, resolvi escrever uma canção e aí saiu o EP Luto: do substantivo ao verbo”, diz Renan. Naquele momento, percebeu um fato sobre grande parte de seus familiares. “Ninguém da minha família tinha passado dos 33 anos. Pai, mãe, madrasta, e irmão. Na época eu estava com 32 e dei o nome ao projeto, pois a ideia era essa, fazer substantivo virar o verbo. A transformação do luto para tentar quebrar um tabu”, finaliza.

Aos 34, após passar a idade, Renan lançou outro projeto, o Quebrei o Tabu, em 2022. Nas letras de suas músicas, além das perdas, a vivência no Sítio das Vianas é o principal tema, já que estava sempre “ouvindo, entendendo e buscando inspirações”, seja no próprio rap, no qual se inspira em nomes como Don L, Racionais MC''''s e Drik Barbosa, como em outros ritmos que ajudaram na sua construção musical, como o samba e o rock. Na periferia de Santo André, ele mostra o lado ruim de sua história, mas também exalta tudo que sua comunidade tem para oferecer.

“A música, por exemplo, me orientou muito durante a infância para que eu não seguisse outro caminho, o da violência. A arte também me proporcionou buscar outras coisas que temos aqui, na periferia, e que passam batido por conta do lugar. Aqui também temos artistas, cineastas, fotógrafos… os tijolos ofuscam isto, mas a minha arte é para enriquecer e mostrar que aqui tem algo a ser mostrado de bom”, diz Renan, que teve sua história, inclusive, transformada em documentário, pelas lentes de estudantes da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

INSPIRAÇÃO

Sem a mãe e com um pai ausente, Renan Neri se apoiou nos avós para construir sua identidade. Quando pequeno, achava que os avós eram seus pais, e os tios seus irmãos. Maria do Socorro Neri, avó do rapper, partiu em 2019, mas segue sendo a maior influenciadora do que seria os versos de Renan Neri.

A avó era analfabeta e nordestina, veio do interior do Ceará para São Paulo, mas não teve oportunidade de estudar e sempre trabalhou. “Quando meu pai morreu, eu não senti muito por conta da minha pouca proximidade com ele, mas a imagem da minha avó me marcou. Isso trouxe aquela percepção para ela, pois eu poderia ir para aquele caminho”, diz Renan.

Agora de olho no futuro, o artista tem apenas um sonho: viver da música para quebrar o ciclo que os familiares viveram. “Acredito muito no meu trabalho. Tenho potencial e acredito que a música pode me proporcionar bem mais do que outros caminhos. Eu já quebrei o tabu, mas existe uma repetição comportamental. Queria que minha arte pudesse dar uma condição melhor de vida para os meus filhos para finalizar essa repetição”, finaliza.

Preparando novos lançamentos para o segundo semestre, com quatro músicas e um videoclipe, Renan ainda não vive apenas da música, já que concilia seus projetos com a profissão de barbeiro. O contato para shows pode ser feito por WhatsApp (11) 9 5047-2282 ou Instagram (@renanneri_oficial) onde o artista concentra também seu conteúdo. Além disso, o agendamento pode ser feito por e-mail (renannerioficial@outlook.com).