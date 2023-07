Pressionado, Santo André enfrenta Nova Iguaçu no Bruno Daniel

Cleber Ferrette



07/07/2023 | 21:29



O Santo André volta a campo hoje à tarde, 15 horas no Estádio Bruno José Daniel, precisando vencer o Nova Iguaçu para se manter no G-4 do Grupo F do Campeonato Brasileiro da Série D. O Ramalhão tem 15 pontos e ocupa a quarta posição no grupo. Sem vencer há três rodadas, o time andreense passou a ser pressionado na tabela pelo Resende, que tem 13 pontos. Em caso de revés e vitória dos cariocas, o Santo André sai da zona de classificação para a segunda fase.

Na ponta da tabela está a Portuguesa-RJ com 24 pontos, seguida do Athletic que tem 23 e do Democrata 21. Faltando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, a classificação do grupo parece bem encaminhada, guardando as maiores emoções justamente pela quarta vaga.

O técnico Matheus Costa sabe do peso dessa partida e está confiante em um bom desempenho nesta tarde. “Tivemos uma semana muito proveitosa. Conseguimos ajustar a equipe pensando nesse jogo decisivo. A expectativa é maravilhosa, respeitando o Nova Iguaçu, mas cientes da nossa capacidade”, disse.

CONTRATAÇÕES

Nesta sexta-feira (7) o Santo André anunciou mais duas contratações para a disputa da Série D. O volante Matheus Neris, de 24 anos, e o meia Nelsinho, de 29 anos,

Neris já defendeu o Palmeiras, Cruzeiro, Inter de Limeira e Figueirense. O jogador chega por empréstimo do Azuriz-PR. Já Nelsinho, que iniciou a carreira no São Paulo, tem passagens pelo Rio Claro, Pouso Alegre, Joinville e futebol português.

No início da semana, o clube já havia anunciado a contratação do meia colombiano David Barrero, que veio do São Gabriel- RS. Os três atletas chegam com contrato válido até o término do Campeonato Brasileiro.

Os ingressos para a partida já estão à venda na sede do Esporte Clube Santo André (Rua dos Ramalhões, 126 - Parque Jaçatuba) e também no Estádio Bruno José Daniel. Os valores são R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).