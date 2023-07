São Caetano joga mal e perde para a Lusa Santista

Cleber Ferrette



07/07/2023 | 21:25



Mesmo jogando com um a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo, o São Caetano não conseguiu tirar proveito da vantagem. Em partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa Paulista ontem à tarde, no Anacleto Campanella, o Azulão foi derrotado por 2 a 0 e conheceu a sua segunda derrota na competição.

Com um a menos durante a maior parte do jogo, a Briosa conseguiu preencher os espaços e dominar a partida com certa tranquilidade. A Lusa contou com uma boa atuação do atacante Maranhão, que sofreu o pênalti e deu assistência para o segundo gol. Aos 47 do segundo, a Briosa ainda perdeu outro atleta expulso.

A Briosa é a líder do grupo com 6 pontos ao lado do EC São Bernardo. Agora, o Azulão encara o São José dia 15, no interior.