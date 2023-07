Livro reúne 25 entrevistas com principais nomes do traço no Brasil

Raphael Rocha



08/07/2023 | 07:06



Jaguar, Mauricio de Sousa, Caco Galhardo, Adão Iturrusgarai, Renato Aroeira, André Dahmer e outros 19 cartunistas brasileiros, incluindo Denison Lemos, de São Caetano, estão no livro Mestres do Traço (296 páginas, Avec, R$ 69,90), de autoria de Rafael Spaca, que será lançado nesta segunda-feira. A obra está em pré-venda no site da editora (www.aveceditora.com.br).

As 25 entrevistas do livro foram publicadas originalmente na revista Bravo!, especializada em cultura e hoje extinta. Spaca lembra de como surgiu a ideia de falar com cartunistas: “O Brasil estava atravessando, mais uma vez, momento de muita tensão política. Era 2017. No lugar de ouvir cientistas políticos, resolvi dar voz àqueles que em poucas palavras – ou quase nenhuma – conseguem sintetizar o caos”.

“A construção da identidade nacional do traço, seus percalços e sucessos, deve-se, em larga medida, aos personagens que integram a coletânea. As histórias são surpreendentes e preenchem lacunas importantes da memória tupiniquim. A começar pela conversa do lendário Álvaro de Moya, classificado como ‘nome central nos quadrinhos brasileiros’, que faleceu recentemente depois de ter contribuído significativamente com seu talento para consolidar a arte no Brasil”, escreve o jornalista Evaldo Novelini, diretor de Redação no Diário, na apresentação.