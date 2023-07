Governo põe fim ao crédito a carro popular

Nilton Valentim



07/07/2023 | 21:20



O programa de concessão de créditos para a redução de preço de carros de passeio de até R$ 120 mil chegou ao fim ontem. As montadoras requisitaram o valor total disponibilizado pelo governo federal. A FCA (Fiat Chrisler), com R$ 230 milhões, foi a que mais requisitou o maior volume de incentivos. A Volkswagen, com R$ 100 milhões, foi a segunda. Para a GM, coube R$ 50 milhões.

Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, 125 mil veículos foram comercializados durante um mês de vigência.

Apesar do volume de créditos obtido pela Volks, a empresa programou paradas da produção em Taubaté, no Vale do Paraíba, e São José dos Pinhais, no Paraná, na última semana e, na segunda-feira dará férias coletivas por dez dias para os funcionários de São Bernardo do. A justificativa da fabricante é ajuste do estoque.

Ontem, quando comunicou o encerramento do programa para veículos de passeio, Alckmin destacou que, ao todo, foram liberados R$ 650 milhões dos R$ 800 milhões disponíveis. Os R$ 150 milhões restantes irão compensar a perda de arrecadação de impostos provocada pelos descontos no preço final, segundo o que determina a MP (Medida Provisória) que instituiu o programa.

O vice-presidente reafirmou o caráter emergencial e de curto prazo do programa, lembrando que o governo trabalha também em medidas estruturantes para aumentar a produtividade e a competitividade da indústria – destacando, de um lado, a redução da taxa de juros e, de outro, a aprovação da Reforma Tributária.

“Aprovação da Reforma Tributária é muito importante para o País e a economia brasileira, especialmente para a indústria, que é supertributada. É o primeiro passo para sair do manicômio tributário”, afirmou.

“Durante toda a campanha eleitoral nós destacamos a importância de uma agenda de competitividade. E um dos primeiros itens dessa agenda é ter um sistema tributário que desonere totalmente investimento, desonere completamente exportação, diminua a judicialização, simplifique e reduza custo Brasil”.

Sobre o sucesso do programa do carro mais barato, o ministro compartilhou alguns números divulgados pelo setor automotivo. “O mês de junho foi recorde: 190 mil unidades emplacadas”, disse ele, lembrando que o volume é cerca da 15% superior ao comercializado em igual período do ano passado e também em relação a maio deste ano.

“Tivemos casos de carros, alguns modelos, que a venda aumentou 236%. E em um único dia (30 de junho), vendeu 27 mil (unidades). É o recorde histórico. Nunca houve na história da indústria automobilísticas”, comemorou.

A definição de faixas de descontos do programa levou em conta três critérios: menor preço, eficiência energética e conteúdo nacional. Quanto maior a pontuação nesses critérios, maior o desconto patrocinado pelo governo – que variou de R$ 2.000 a R$ 8.000 para carros até R$ 120 mil.

“Mas nós tivemos casos de redução em um valor bem maior: 14%, 16%, até 21%”, pontuou Alckmin. “Aí, por conta do setor privado, das montadoras, das concessionárias. E foi muito positivo, porque o desconto era para carro até R$ 120 mil. Mas acima de R$ 120 mil, aumentou também a venda, porque despertou o interesse”.

O vice-presidente frisou, ainda, que muitos dos carros comprados no mês passado ainda não foram emplacados. “Nos últimos dias de junho foram faturados 79 mil veículos. Só que não foram emplacados. Eles serão emplacados em julho. Então, julho vai dar um salto também”.

ÔNIBUS E CAMINHÕES

Na modalidade de veículos pesados, o programa continua. Para caminhões, foram requisitados pelas montadoras, até o momento, R$ 100 milhões dos R$ 700 milhões disponíveis. Para ônibus, R$ 140 milhões de R$ 300 milhões.

“Esse vai mais devagar”, ponderou o ministro, “porque você tem que adquirir um ônibus ou caminhão e tirar de circulação. Nós fizemos uma reunião esta semana com a Anfavea, e eles disseram que os Detrans estavam lentos em dar baixa em caminhão e ônibus velhos. E enquanto não der baixa, não tem crédito tributário, não consegue comprar o novo. Falei com o Denatran, e eles se responsabilizaram em conversar com todos Detrans”.

Além disso, havia dúvidas entre agentes do mercado sobre alguns pontos do programa, principalmente os relativos aos procedimentos de entrega de veículos com mais de 20 anos para reciclagem. Para sanar essas dúvidas, o MDIC publicou nesta semana portaria com regulamentações e ajustes necessários.