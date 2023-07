Cartórios da região já fizeram 663 retificações de prenome e gênero

Beatriz Mirelle



O s cartórios do Grande ABC já fizeram 663 retificações de prenome (primeiro nome) e gênero desde 2018 para pessoas transexuais. Há cinco anos esse procedimento deixou de ser judicializado de acordo com o Provimento nº 73/2018 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Apenas entre junho de 2022 e maio deste ano, foram feitas 242 alterações na região. Os números foram cedidos pela Arpen-SP (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo) a pedido do Diário.

“Quando recebi meus documentos, foi como se eu tivesse nascido de novo. Ainda usam o nome como forma de desrespeitar a população trans, que já é marginalizada. A retificação evita muitos desconfortos”, relatou a atriz e professora Alexya Manente, 26 anos, vice-presidente do Comads (Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual) de Ribeirão Pires.

Para a modelo Marcela Marques, 29, e a manicure Lorena Ribeiro, 26, dar início à retificação dos documentos era uma vontade antiga, que foi concretizada em junho deste ano. Segundo Marcela, o momento em que entregou os documentos no cartório para começar o processo de mudança do prenome e gênero foi de uma felicidade “gigantesca”. “Agora, além de ser reconhecida pela minha família e amigos, serei pela sociedade. Isso vai diminuir várias situações embaraçosas. Se alguém contestar o meu gênero, vou mostrar meu RG (Registro Geral). ”Daqui quatro meses, quando receber os novos documentos, Marcela intensificará a busca por um emprego com carteira assinada. “Ficava insegura de qual nome colocar no currículo. A falta de empregabilidade para nós, pessoas trans, é enorme. Não vou ter mais vergonha de apresentar meus documentos”, declarou a moradora do Centro Alto, em Ribeirão Pires.

Ela e Lorena Ribeiro foram contempladas pelo mutirão de retificação de prenome e gênero promovido pela Prefeitura de Ribeirão Pires em 28 de junho, dia do Orgulho LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais e travestis, queer, intersexuais, assexuais, entre outras orientações sexuais, identidades e expressões de gênero). A gestão municipal custeou os procedimentos em cartório de cinco mulheres trans. “Fiquei muito grata por ter participado. Chorei bastante. É algo que eu esperava há muito tempo. Não ter o nome retificado nos deixa vulnerável. A experiência foi única”, relatou Lorena, moradora do bairro Santa Luzia, em Ribeirão.

A retificação é uma forma de garantia de direitos às pessoas trans, considerando que essa população está submetida a diversos tipos de vulnerabilidade, como avalia a advogada Juliana Alves de Oliveira, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da 39ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Bernardo. “São inúmeras dificuldades, como violência emocional e física por parte de familiares ou parceiros, evasão escolar e falta de acesso à equipamentos de saúde por temer não ter o nome social respeitado”, observa.

Para Juliana, as mudanças nas documentações por meio da ação extrajudicial “são essenciais para promover mais dignidade à população trans”, finaliza.

Saiba as documentações necessárias

Apesar do processo não ser tão demorado quanto através da judicialização, a quantidade de documentos exigida pelo cartório é extensa. De acordo com advogada Juliana Alves De Oliveira, as retificações no Grande ABC variam de R$ 300 a R$ 500 para pessoas que nasceram na região. Para aqueles que vieram de outros Estados, os valores podem chegar a R$ 700, indica a responsável pelo setor jurídico da Casa Neon Cunha, em São Bernardo.

“Se pensarmos nas certidões pagas, como de nascimento, de cartorio de protesto e a propria retificação do registro, muitas pessoas não têm como pagar, ainda mais considerando aquelas que vivem com auxílio do Governo ou em situação de prostituição. Ainda sim a mudança para os cartórios é positiva porque não fica mais a cargo do juiz interpretar e aplicar a lei”, pontua Juliana.

De acordo com Raquel Borges Toscano, diretora regional da Arpen/SP (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo) na Grande São Paulo, a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) foi uma progressão do direito à dignidade humana. "Antes, tínhamos um processo judicializado de alteração de prenome. Era moroso e custoso. Precisava de laudos cirúrgicos, psicológicos, hormonais e não necessariamente a pessoa conseguia a mudança. O provimento diminui um pouco a discriminação", destaca. Para dar início ao processo nos cartórios, a pessoa precisa ter mais de 18 anos e comparecer presencialmente ao local.

Os documentos necessários são certidão de nascimento e de casamento, além de cópias do RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física), título de eleitor e comprovante de endereço. Também é fundamental levar as certidões de distribuidor cível, distribuidor criminal, de execução criminal estaduais e federais do local de residência dos últimos cinco anos, assim como as certidões dos tabelionatos de protestos, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho do local de residência dos últimos cinco anos. Se for o caso, o indivíduo deve levar certidão da Justiça Militar, cópia da ICN (Identificação Civil Nacional), cópia do passaporte brasileiro e da carteira de identidade social.

Além da entrega dos documentos, é feito requerimento e entrevista com a pessoa. A alteração é realizada por meio de averbação na certidão de nascimento. "O cartório, como operador do direito, pode ajudar a trazer dignidade para essa parcela da população. Esse processo é uma possibilidade de trazer para o registro civil a percepção que a pessoa tem hoje sobre o seu corpo e de como ela se identifica”, elenca a diretora Raquel Borges Toscano.