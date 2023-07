Lira: Falei para Bolsonaro que amigos deveriam ser tratados com mais carinho

07/07/2023 | 16:53



O atrito entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não foi visto com bons olhos pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Em entrevista à GloboNews, Lira destacou a atuação do governador na aprovação da Reforma Tributária, e disse que o dirigente estadual "merecia ser tratado com mais carinho."

"O govenador Tarcísio não mereceu o que foi feito, aquilo ali não representa o sentimento da política, aquilo ali merecia uma reprimenda por parte da direção do PL", afirmou. "Falei com o presidente Bolsonaro que o que aconteceu ali merecia um carinho, um trato mais carinhoso."

Segundo Lira, Bolsonaro "entendeu" a crítica e queria "contornar" a situação.

A relação entre Tarcísio e Bolsonaro começou a mostrar sinais de desgaste durante uma reunião do PL, que contou com a presença do governador. No encontro, Tarcísio tomou uma posição favorável à aprovação da reforma, o que não agradou Bolsonaro, que tem falado contra o projeto. O governador foi interrompido pelo ex-presidente, e vaiado pelos parlamentares reunidos no encontro.