Morte de Zé Celso: laudo aponta problema em aquecedor como provável causa do incêndio

07/07/2023 | 16:50



Laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística de São Paulo aponta que a provável causa do incêndio que culminou na morte do dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, foi um problema envolvendo um aquecedor elétrico que ficava no apartamento do artista. O documento, obtido pelo Estadão, foi recebido nesta quinta-feira, 6, pelo 36.º Distrito Policial (Vila Mariana), que investiga o caso.

Ainda segundo o documento, houve um evento similar no apartamento anos antes. "O incêndio teria se iniciado no quarto de José Celso, provavelmente em razão de um aquecedor elétrico, o qual acreditam que tenha sido atingido por alguma peça de roupa, pois fato semelhante aconteceu há algum tempo, cerca de dois ou três anos, mas na época o fogo foi contido logo de início", aponta trecho do laudo.

O incêndio ocorreu na madrugada da última terça-feira, 4, e atingiu principalmente dois apartamentos (entre eles, o de Zé Celso) localizados no sexto andar de um prédio na Rua Achilles Masetti, no Paraíso, na zona sul da capital paulista. O dramaturgo, de 86 anos, foi socorrido por vizinhos e passou alguns dias internado, mas não resistiu aos ferimentos. A morte de José Celso Martinez Corrêa foi confirmada nesta quinta-feira.