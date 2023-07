Irmãs Takahashi despontam no cenário mundial do tênis de mesa

Coluna Social



09/07/2023 | 07:00



Unidas por laços de sangue e pela paixão em comum pelo tênis de mesa, Bruna, 22 anos, e Giulia Takahashi, 18, conquistam vitórias além das fronteiras. As irmãs cresceram em São Bernardo, mas, atualmente, residem em Santo André e treinam em São Caetano. Hoje, a dupla leva o nome da região para o mundo.

O reflexo e agilidade da modalidade conquistaram Bruna. A atleta sempre foi ativa e praticou badminton e natação na infância. Foi em 2010 que decidiu ingressar oficialmente no universo das raquetes. “Ninguém da nossa família faz exercícios. Nosso pai me levou ao clube e não parei mais”, conta. O mais recente marco na carreira foi o campeonato da WTT Contender na Tunísia, em que a esportista encarou Shin Yubin, da Coreia do Sul, na mesa da semifinal e conquistou o bronze.

A mais velha foi símbolo de inspiração. Aos 6 anos, Giulia acompanhava os treinos e imaginou como seria participar. Convidada pelos técnicos, ela iniciou sua própria história e descobriu seu estilo de jogo semelhante ao da profissional japonesa Mima Ito. “Escolhi pra minha vida e comecei a gostar cada vez mais”, explica. Atualmente, a atleta está classificada no ranking 20 juvenil e o número 130 marca sua posição na modalidade mundial adulto.

Rotina intensa de preparo físico e campeonatos mundiais são cotidiano para as garotas. O próximo objetivo é o resultado positivo nos Jogos Pan Americanos que permitem a classificação para as Olimpíadas do próximo ano, principal foco das jogadoras, e para isso, a dedicação está a todo vapor. Confira mais detalhes no bate-papo na íntegra do programa Papo em Dia.