Ticiane Pinheiro comemora aniversário de 80 anos de idade da mãe, Helô: Mulher que me ensinou tudo

07/07/2023 | 16:11



Dia especial! Ticiane Pinheiro comemorou em grande estilo o aniversário de 80 anos de idade de sua mãe, Helô Pinheiro. A apresentadora fez um vídeo em homenagem à aniversariante e abriu o coração.

80 anos da mulher que me ensinou tudo , inclusive o AMOR. É dando que se recebe, e minha mãezinha que sempre transbordou amor por onde passa, não tinha como ser diferente.

Tici então encerrou rasgando elogios para Helô:

Feliz aniversário para essa mulher maravilhosa, para essa mãe espetacular, para essa deusa da minha vida. Obrigada por tudo mãe. Que seu novo ciclo seja cheio de saúde, amor , sucesso a alegrias! Te amo além do infinito. Vamos comemorar MUITO hoje.

Através dos comentários, Helô retribuiu o carinho da filha:

Receber essa homenagem de minha amada filha é de arrepiar, é de deixar meu coração derreter de tanto amor. Reconhecer um pouco já é o bastante para me fazer feliz, agora dizer essa mensagem que sinto ter vinda do fundo de seu coração me faz sentir o quanto sou importante em sua vida e o quanto você é em minha vida. Agradeço a Deus tudo que tenho e em especial meus filhos , marido, genros e netas que são a razão da minha existência. Você é uma filha abençoada e me orgulho muito de tudo que faz com tanta dedicação e carinho.